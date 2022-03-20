Tariş 47 hektarlık alanı elden çıkarıyor

TARİŞ Pamuk Birliği, Menemen'de sanayi imarlı 47 hektarlık arsasını, üzerindeki yapılarla satışa çıkardı. TARİŞ ortak ismini kullanan dört birliğin en büyüğü Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Menemen Kazımpaşa mahallesindeki arsası için satış kararı aldı. Arsa, Birlik'te yer alan 107 No'lu Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne ait. Taşınmazın satış fiyatı 85 milyon liradan başlayacak. Açık arttırma usulüyle gerçekleşecek ihale 29 Mart Salı günü birliğin Bornova'daki binasında yapılacak

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