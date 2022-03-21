PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? 2022 PTT personel alımı...

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler? soruları araştırılıyor. PTT 55 bin personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT 55 bin personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak