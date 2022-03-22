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Haberler Ekonomi Çiftçinin 8,3 milyon ton ürünü lisanslı depolarda

Çiftçinin 8,3 milyon ton ürünü lisanslı depolarda

22.3.2022

Çiftçinin 8,3 milyon ton ürünü lisanslı depolarda
TARIM ürünlerinin modern ve sağlıklı koşullarda depolanmasını sağlayan lisanslı depoculukta kapasite geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 8,3 milyon tona çıkarken kuruluş izni verilen depoların lisans alması durumunda toplam kapasite 15,6 milyon tona ulaşacak. Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği Başkanı Serdar Genç, "Hasat yapan çiftçi ürünü satmak için uğraşmıyor, nakliye, analiz, stopaj ve depo kira desteğinden yararlanarak ürününü lisanslı depoya bırakıyor, isterse Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden anında satıyor ve parasını alıyor" dedi.
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