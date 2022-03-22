Ege Bölgesi Kariyer Fuarı açıldı

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Ege Üniversitesinin (EÜ) ev sahipliğinde, 19 yükseköğretim kurumunun katılımı ile düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF'22) Fuar İzmir'de açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "EGEKAF, sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın değil Asya'nın da en büyük kariyer fuarı" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, en kapsamlı kariyer fuarlarından birisini gerçekleştirdiklerini belirtirken, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "65 bin öğrenci, 600'e yakın firmanın katılımı ile Avrupa'nın en büyük gençlik kariyer fuarını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı.