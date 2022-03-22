Endüstriyel arsa satışı uzmanlık gerektiriyor

Endüstriyel gayrimenkul alanında profesyonel çözümler sunduklarını belirten 444 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı kurucularından, Genel Müdür Bora Arslan, İzmir'deki bir çok ihtisas sanayi bölgesinde çalışma yaptıklarını belirtti. Arslan, eski adı İzmir Deri Sanayi Bölgesi olan İzmir Serbest Bölgesi'nde de (İZBAŞ) kısa süre önce önemli bir satış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Arslan, "5 bin 219 metrekarelik bir üretim tesisi alanının satışı için İZBAŞ'tan ve Ankara'dan gerekli izinleri aldık. Ciddi müzakerelerle ilerleme sağladık. Bu alanda demir çelik üretimi gerçekleştirilecek. Toplam 3 milyon dolarlık yatırım yapılmasına aracılık ettik. Bir yıl içinde üretime geçilmesi ve yurt dışına ihracat yapılması söz konusu. Toplamda 500 kişi istihdam edilecek. Proje hem İzmir hem de bölge ekonomisini önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

AVANTAJLAR SUNUYOR

Serbest bölgelerin ekonomik yönden bir çok avantaj sunduğunu kaydeden 444 Gayrimenkul Danışmanı Neşe Güleç ise, "İZBAŞ, Türkiye'de özel mülkiyete sahip serbest bölge statüsündeki az sayıdaki yerlerden biri. Bu nedenle ihracat yapan firmaların gözdesi. Bir yer kiralamaktansa depo, fabrika gibi özel bir mülkiyeti olan yerde hizmet vermek daha karlı ve mantıklı. Hem yatırım hem de özel mülkiyete uygun bir yer. Gerek istihdam gerekse de üretim açısından önemli imkanlar sunuyor. Bizler de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Endüstriyel gayrimenkul alanında İzmir'in bir çok noktasında, ihtisas sanayi bölgelerinde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACATÇI FİRMALARA ÖNERİYORUZ

GÜNÜMÜZDE emlak firmalarının serbest bölgelerdeki satış ve kiralamalar konusunda uzmanlaşması gerektiğini vurgulayan danışman Güleç şunları söyledi: "Endüstriyel gayrimenkullerin satış süreçleri farklı ilerliyor. Diğerlerinde tapudan randevu alıp satışı yapıyoruz. Burada ise Ticaret Bakanlığı'ndan faaliyet ruhsatı alınması gerekiyor. Bu süreçleri biliyoruz. Kemalpaşa OSB ve Menemen Serbest Bölge'de de geçmişte satış deneyimlerimiz oldu. İzmir'de gerek serbest bölge gerekse de sanayi alanlarında katma değerli hizmetler üretiyoruz. Serbest bölgelerde yüzde 100 kurumlar ve gelir vergisi istisnası var. Muhtasar ödemesi ve KDV muafiyeti tanınıyor. Serbest kar transferi yapılıyor ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanıyor. İhracatı firmalara tavsiye ettiğimiz bir bölge. İzmir içerisinde bu özelliklere sahip farklı arsalarımız da bulunuyor. Bu alandaki deneyimlerimizle ekip olarak hızlı sonuçlar alıyoruz."

TOLGA TEKİN