Manisa’da tarım arazilerine yabancılardan yoğun talep

TÜRKİYE'DE yabancı yatırımcıların yeni gözdesinin tarımsal projeler olduğunu belirten Agrolidya Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, Manisa'nın İzmir ve İstanbul'a yakınlığı, büyük arazi parçalarının olması ve profesyonel hizmetlerin bulunmasının yabancıların ilgisini çektiğini söyledi. Önceki yıllarda Ege ve Akdeniz sahillerinde genellikle villa ve daire yatırımları yapan yabancı yatırımcılar, son yıllarda köylerden tarım arazileri almaya yöneldi. Anahtar teslimi meyve bahçesi kurulum hizmeti verdiklerini belirten Yaşar, "Bu sene Gördes, Kula ve Salihli ilçelerinde yabancı yatırımcılar için bin dekardan fazla badem ve fıstık bahçesi kurulumu yaptık. Bazı çalşmalar da devam ediyor" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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