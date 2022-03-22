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Haberler Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanı olarak 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Nisan 2022 olarak açıklandı.

22.03.2022, 09:50

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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