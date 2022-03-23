Aydın’ın 2021’de ihracat şampiyonu Uğur Soğutma

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) İhracatın Yıldızları Yarışması'nda Uğur Soğutma, Aydın'ın İhracat Şampiyonu oldu. EİB koordinesinde düzenlenen Ege İhracat Buluşmaları'nın ikinci toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Aydın'ın ve Ege Bölgesi'nin ihracat stratejisi, katma değerli ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi ve yol haritası belirlendi.

Toplantıda 2021 yılında Aydın'da en çok ihracat yapan 5 firmaya Aydın İhracatının Yıldızları ödülü takdim edilirken, Nazilli'de faaliyet gösteren Uğur Soğutma, Aydın'ın İhracat Şampiyonu oldu. Aydın'da ihracata en fazla katkı sağlayan Uğur Soğutma firmasının Yurtdışı Satışlar Müdürü Özgür Erkek, 2022 yılında yatırımlarının hızla devam ettiğini ve ihracata katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE