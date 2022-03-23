Kırçiçeği’ne mahkemeden ret kararı

İzmir'in tanınmış markalarından Kırçiçeği Restoranları ile ilgili alacaklıların konkordato konusunda yapmış olduğu başvuru üzerine Bölge Adliye Mahkemesi kararını açıkladı. 17. Hukuk Dairesi, şirketin konkordato ve borçlarının yapılandırılması kararını kaldırdı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket sahipleri Kemal İpbaş ve Osman İpbaş için konulan tüm ihtiyati tedbir kararları ile şerhlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerine son verilmesine karar verirken konkordato talebini kabul etmişti.

İFLASA MI GİDİYOR?

Ancak alacaklılar arasında yer alan Garanti Bankası ve Umur Basım kararı istinafa taşıdı. Başvuruları kabul eden 17. Hukuk Dairesi İzmir 1. Asliye'nin kararını kaldırdı. Şirket sahipleri hakkında da aynı kararı veren 17. Hukuk Dairesi Kırçiçeği'nin konkordato talebini reddetti ve şirket yönünden ihtiyati tedbir kararlarını kaldırdı. Ayrıca konkordato komiserinin görevine de son verdi.

Mahkemenin kararı ile birlikte şirketin borçlarının 48 ayda ödenmesi ile borç yapılandırması rafa kalkarken, aynı şekilde şirketin rehinli mallarının muhafaza altına alınmasına ve satışının 1 yıl süre ile ertelenmesine yönelik karar da iptal edildi. Mahkemenin kararıyla şirketin iflasına giden yolun açıldığı belirtiliyor.