Tire Süt’te genel kurul heyecanı

Tire Süt Kooperatifi'nde bugün genel kurul heyecanı yaşanacak. Toplam üç adayın yarıştığı genel kurulda 20 yıldır başkanlık görevini sürdüren Mahmut Eskiyörük bugün üyelerin karşısına bir kez daha güvenoyu almak için çıkacak. Küresel pandemide tüm dünyada ekonomik dengelerin bozulduğunu belirten Başkan Eskiyörük, "Üretici, artan maliyetler karşısında çok zor günler yaşarken bana ne diyerek 2000 üyemizi ortada bırakamazdım. Ortaklarımız ile çalışanlarımızın emeğini ve rızkını tehlikeye atamazdım. Fırtınalı havada gemiyi terk edemezdim. Bu nedenle tekrar adayım" dedi.

KOOPERATİFE SAHİP ÇIKIN

Genel kurul öncesi yaklaşık 2 bini aşkın üyeye seslenen Eskiyörük, "Ortaklarımızdan tek isteğim, kooperatifimize sahip çıkmalarıdır. Kooperatifin varlığından rahatsız olanların oyununa gelmeyip, birlik ve beraberliğimizi korumalarıdır. Üyelerimizi, kooperatifimiz ile sorunu olanlara ve kişisel menfaatler peşinde olanlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. 20 yıl boyunca cevabını veremeyeceğim hiçbir husus olmadı, başım dik ve alnım açık olarak görev yaptım. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu. Eskiyörük'ün karşısında, İlçe Tarım Müdürlüğü'nde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Osman Öztürk ile hayvancılık ve oto lastik işletmeciliğiyle uğraşan 44 yaşındaki İlhan Ayhan yarışacak. NADİR UYSAL