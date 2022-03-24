Buharkent OSB’den 5 bin kişiye istihdam

AYDIN'DA hızla büyüyen Buharkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 5 bin kişiye iş kapısı oluyor. İlçede 180 bin metrekare alanda 2000'li yıllarda çalışmalarına başlanan ve 2009 yılında atıl vaziyette bırakılıp kaderine terk edilen Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol ile küllerinden yeniden doğdu. Başkan Erol'un girişimleri sonucu faaliyete geçen Buharkent OSB, ildeki yatırımcıların akınına uğradı. Şu an 23 yatırımcının bulunduğu OSB'de 4 firmanın talebi üzerine yeni fabrikaların inşaatlarına başlandı.

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İlçede işsizlik sorununun kalmayacağını belirten Buharkent Belediye Başkanı Erol, "OSB tüm yatırımcılar faaliyete geçtiğinde ülkemizin ve şehrimizin istihdam ve üretim rakamlarına çok büyük katkı sağlayacak ve 5 bin kişiye iş kapısı olacak. Söz verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçirerek ilçemize ve şehrimize değer ve vizyon katmaya devam edeceğiz" dedi.

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