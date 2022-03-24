Çağırırlarsa Haziran’da masaya keyifle otururuz

Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle asgari ücretin yıl içinde ikinci kez artırılacağına yönelik görüşler AK Parti kanadından isimlerce ortaya atılmıştı. Asgari ücretlilerde beklenti oluşturan bu açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş oranda yaptıkları zammın sosyal ve tarihsel açıdan çok önemli olduğunu bildirerek, "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık." şeklinde karşılık vermişti. Tartışmalara bu kez de işçi sendikaları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda aktif rol oynayan Türk-İş Konfederasyonu da katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konunun muhatabının Bakanlık ve kendileri olduğunu, insanları beklentiye sokmamak gerektiğini ve Aralık ayında karar verileceğini belirtti. Bolu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı Demiryolu-İş Sendikası istişare toplantısında konuşan Atalay, "Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü Aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK" dedi.

YÖNETMELİKTE YOK

İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, "Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayında, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Bunları kökten çözmek lazım. Döndüğümüz zaman Bakan Bey'le tekrar konuşacağız. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım." ifadesini kullandı.