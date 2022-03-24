Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını belirten Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadesini kullandı.

Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi. İhtiyaç sahibi olan, 647 ilçe ve beldedeki bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti: "Isıl haritaya göre destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek"