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Haberler Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 160 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu

24.03.2022, 09:27

İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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