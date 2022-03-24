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Haberler Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 nisan 2022 olarak duyuruldu.

24.03.2022, 09:25

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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