Tire Süt Kooperatifi’nde Öztürk dönemi başladı

Tire Süt Kooperatifi'nin dün yapılan genel kurulunda 946 oy alan Osman Öztürk başkanlığa seçildi. 20 yıldır kooperatifi yöneten Mahmut Eskiyörük ise 613 oy alarak yarışı kaybetti. Tire Süt Kooperatifi'nde dünkü genel kurulun ardından Osman Öztürk dönemi başladı. Osman Öztürk kooperatifin yeni başkanı olurken, efsane başkan Mahmut Eskiyörük ikinci olabildi. Genel kurulda Eskiyörük'ün karşısında Osman Öztürk ve İlhan Ayhan'ın listeleri yarıştı. Arena Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul tam bir şenlik havasında geçti. Jandarma ekipleri genel kurul nedeniyle salon içi ve dışında güvenlik tedbirleri aldı.

BAYRAĞI DEVRALIYORUZ

20 yıllık Eskiyörük dönemini sona erdiren Tire Süt Kooperatifi'nin yeni Başkanı Osman Öztürk, genel kurulda eski yönetimi eleştirdi. Eskiyörük döneminin tek adam yönetimi olduğunu savunan Öztürk, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralmaya geldik. Kararlar kurumsallıktan uzak alınmaktadır. Ben değil, biz olmaya geldik. Siz üreticilerin değeri kooperatif yönetiminin gözünde döktüğü süt kadar olmayacak. Üreticilerimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Bizim dönemimizde hiç kimse işinden olmayacak" dedi.

ESKİYÖRÜK VE AYHAN YENİ BAŞKANI KUTLADI

SAYIMIN ardından mavi listenin sahibi Öztürk ve ekibi sevinç gösterilerinde bulundu. Mahmut Eskiyörük ve diğer aday İlhan Ayhan, sonuçların açıklanmasının ardından Öztürk ve ekibini kutlayarak başarılar diledi. Yeni başkan Osman Öztürk "Tire Süt Kooperatifi'ni daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışacağız" dedi.