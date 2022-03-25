Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 23 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.