‘Kırçiçeği güçlenerek yoluna devam edecek’

İZMIR'IN köklü markası Kırçiçeği, konkordato kararının kalkmasıyla güçlenerek yoluna devam edecek. Bir süre önce konkordato talebiyle mahkemeye başvurduklarını hatırlatan Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, toparlanma döneminde pandemi ile başbaşa kaldıklarını, yaşanan sıkıntıların her sektörü olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini belirtti.

Bu dönemde Kırçiçeği ailesi ve iş ortaklarının büyük bir güçbirliği sergilediğini ifade eden İpbaş, "Kırçiçeği'nin temelleri öyle sağlam ki bizi pandemi de durduramadı. Güvenli menünün adresiyiz. Bu süreçte Kırçiçeği lezzet aşıklarının sayısı da arttı. Ortaklarımızla bu süreci başarıyla atlatacağımıza inancımız tam. Kırçiçeği, çiçekler açarak yoluna devam edecek" dedi.