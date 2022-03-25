Rezervlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir araya geldiği toplantıda, "Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Rezervlerimizi aynı kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken, bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz. Baz etkilerinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yüksek frekanslı verilerin, ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ve cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini vurgulayan Kavcıoğlu, "KDV indirimi ve kademeli enerji tarifesinin, enerji fiyatlarındaki artışı dengeleyeceğini düşünüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE ile TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden düşük" değerlendirmesinde bulundu. Kavcıoğlu, liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğuna dikkat çekti.