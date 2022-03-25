Şehit aileleri ve 65 yas üstü kişilerin doğalgazı 3 ay kesilemeyecek

FATURA borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay kesilemeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek.

Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak. 65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.