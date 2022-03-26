‘Zincir marketlerin ürünü ele geçirmesi tehlikeli’

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 5 zincir marketin 10 binlerce mağazası ile sebze-meyve üreticisinin elindeki ürünü istediği fiyattan topladığını, böylece üretimi ele geçirmeleri riski bulunduğunu söyledi. Tavşan, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede Rekabet Kurumu'nca rekabet ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesilen 5 zincir market hakkında uyarılarda bulundu. Tavşan, "5 market grubuna Türkiye bırakılırsa, 10 binlerce mağazaya sahip olurlarsa, bu doğru olmaz. İddia ediyorum üretimi ele geçirebilirler. Bizim 60 milyon tona yakın sebze-meyve üretimimiz var, bunun yüzde 95'i küçük üreticilerde. Küçük üreticilerimiz pazarlama konusunda müthiş zora düşebilir. Çünkü üreticinin elindeki malı istedikleri fiyattan alabilecek güce sahipler" diye konuştu.