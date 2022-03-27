Asgari ücrete zam hazırlıkları başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yapmış olduğu açıklamanın ardından asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zam yapılmasına yönelik beklentiler güçlendi. Ankara kulislerinde, iktidar partisi kurmaylarının zam hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Açlık sınırı ve enflasyon rakamlarının baz alınarak yapılması planlanan zammın 850 TL olması gündemde. Böylece yılın ikinci yarısında asgari ücretin 5.100 TL'yi bulacağı belirtiliyor. Asgari ücrete artış konusu gündemdeki yerini korurken, Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla umutları tekrar canlandırdı.

UMUTLAR ARTIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan ise "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" dedi. Başkan Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamaları görünümü değiştirirken, Nisan ayında hem işçi hem de işveren tarafı ile görüşmeler yapacak olan kurmaylar, Temmuz'da ikinci zammın yapılması için talimat bekliyor.

TÜM İMKANLARIN KULLANILMASI SART

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bursa il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında asgari ücrette artış konusunda açıklamalarda bulundu. Memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken Temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Özel sektör için bakıldığında Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz." dedi. EYT'nin epeydir bakanlığın da gündeminde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz" ifadelerini kullandı.

MUHTARLAR 4 BİN 253 TL ALACAK

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifi ile muhtar ödenekleri asgari ücret düzeyine çıkarılıyor. 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hesaplanan aylıkları asgari ücretin altında kalan muhtarlar için düzenleme yapılacak. Böylece muhtar ödenekleri net asgari ücret (4 bin 253 lira) tutarına tamamlanacak.

FATİH ŞENDİL