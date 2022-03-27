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Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim personeli sınava girişle ilgili ilan yayımladı.

27.03.2022, 10:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Basın İlan'da yer alan bilgilere göre, "Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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