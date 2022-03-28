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Haberler Ekonomi Aydınlı kadın girişimciye Türkiye birinciliği ödülü

Aydınlı kadın girişimciye Türkiye birinciliği ödülü

28.3.2022

Aydınlı kadın girişimciye Türkiye birinciliği ödülü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 kilo kuru incir üretimiyle başladığı meyve sebze kurutma işinde kendi markasıyla büyüyen Yasemin Korkut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödüllerinde girişimcilik dalında birincilik kazandı. Korkut, ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan aldı. 2022'nin en başarılı kadın girişimcisi seçilen Korkut, "Mahallemde bir çok kadına istihdam sağladım. Ödülü ekibim ve ilçem adına aldım. Ürettiğimiz 140 çeşit organik ürünü ihraç ederek ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL

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