Lokantacı esnafı Doğan Kılıç’ı seçti

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın (İLGEO) yeni başkanı dün yapılan genel kurul sonucunda 664 oy alan Doğan Kılıç oldu. 24 yıl oda başkanı olarak görev yapan Aykut Yenice sadece 203 oy alarak 461 oy farkla seçimi kaybetti. Yenice, geçen yıl da Türkiye Federasyon Başkanlığı'nı kaybetmişti.

İzmir Atatürk Stadı Hakemler Salonu'ndaki genel kurulda mevcut başkan Aykut Yenice ile Konak Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Doğan Kılıç yarıştı. Ahmet Akçiçek ve Alpay Okyay, "Pandemi sürecinde zor şartlarla mücadele veren esnafımıza çok listeli bir rekabetin fayda getirmeyeceğine inandığımız için adaylıktan çekiliyoruz. Ancak her platformda esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaparak yarışa girmedi. Kılıç'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda İcabi Yıldız, Aydın Öncel, Nurullah Arık, Adem Kuzu, Orhan Yornuk, Aytül Kıymaz, Hayriye Göl, Mustafa Arslan, M. Teoman Aksu ve Fatih Kılınç yer aldı.

■ TOLGA TEKİN