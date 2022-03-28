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Haberler Ekonomi Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alım ilanı

Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alım ilanı

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 işçi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 1 nisan 2022 olarak açıklandı.

28.03.2022, 10:54

Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alım ilanı

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) "Sürekli işçi" alınacaktır." Denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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