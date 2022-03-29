‘Değişim Grubu çözüm getirecek’

İzmir'de 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası genel kurulu öncesi, Değişim Grubu Başkan Adayı Ali Yenidoğan, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Yenidoğan, odaya, demokratik ve dinamik bir yönetim modeli getireceklerini söyledi.

YÖNETİM ÇARE OLAMADI

1985 yılında İzmir'de kendi ofisini kuran Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ali Yenidoğan, meslekte 41 yılda elde ettiği deneyim ve bilgi birikiminin ışığında oda bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptığını kaydetti. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını yakından takip ettiğini ve çözüm için artık değişim zamanının geldiğini vurgulayan Yenidoğan, "Birlikte yönetim ve demokrasi vurgusuyla sorunlara kalıcı çözümler getirmek için göreve talibim. Meslektaşlarımın sorunlarını yakından takip ediyorum. Meslektaşlarım sorunlarını bireysel olarak çözmeye çalışıyor; kendilerine bir muhatap bulmakta zorlanıyorlar. Mevcut yönetim şu anda üyelerin sorunlarını çözmekten uzak bir yapıda. Oda meclisini genişleteceğiz, diğer gruplardan seçilen delegelere yer vereceğiz. Tüm paydaşlarımızla işbirliği yapıp bir yol haritası belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Mesleki anlamda gerek Bakanlıklar gerekse de müşterilerin taleplerinin giderek arttığını ve ana hizmetleri yapmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yenidoğan, "Mesleğimiz eski saygınlığına kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN