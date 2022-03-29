İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nda büyük ortak Kalyon Holding oluyor. Limak ve Mapa İGA Havalimanları İşletmeleri'ndeki hisselerini satma kararı aldı. Hisseleri Kalyon Holding ve Cengiz Holding alacak. Satış işlemlerinin Rekabet Kurulu'nun onayından sonra tamamlanması bekleniyor. 2019'da Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz'e satmıştı. Kolin'in ayrılmasından sonra Cengiz İnşaat'ın hissesi yüzde 25, Kalyon'un hissesi ise yüzde 35'e yükselmişti.

Limak ve Mapa'nın paylarının alınmasının ardından Kalyon İnşaat'ın İGA'daki hissesinin yüzde 55'e, Cengiz Holding'in ise yüzde 45'e yükselmesi bekleniyor. Türkiye'nin havacılıkta dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüşmesinde katkısı olan İstanbul Havalimanı, geçen yıl pandemiye rağmen 37 milyona yakın yolcu ağırlayarak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 59 düşen yolcu trafiği, 2021'de yüzde 37 arttı.

DEVLETE 26.1 MİLYAR EURO

ACI Europe'un raporuna göre, 2021'de en fazla yolcuyu Türkiye ve Rusya'daki havalimanları ağırladı. İstanbul Havalimanı, 2020'de de salgın şartlarına rağmen Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon kişiyle birinci olmuştu. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 3 yıl geçti. Pandemiye rağmen açılışının ardından geçen 3 yıllık sürede milyonlarca yolcuyu ağırladı.

Havalimanı için düzenlenen ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro artı KDV ile Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG kazanmıştı. Bu rakam açık ara Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olarak kayıtlara geçmişti. Ödenecek KDV de eklendiğinde devlete toplam 26 milyar 142 milyon euro getirecek havalimanı 2018'de tamamlanmıştı. İhaleyi Limak- Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG kazanmıştı. 2019'da Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz'e satmıştı.