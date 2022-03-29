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Haberler Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi'den yapılan açıklamada 45 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu

29.03.2022, 10:06

İstanbul Medipol Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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