Kira geliri beyanı için son 3 gün

KONUT ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 3 gün kaldı. 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin lira, iş yerinden de 53 bin lira ve üzerinde kira getirisi sağlayan mükellefler gelir vergisi ödeyecek. İnternet kullanamayan, vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükelleflere, engelli ve hastalara randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir görevli yardımcı olacak.

Kira gelir vergisinin ödenme süresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart'ta sona eriyor. Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin Perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. ■ HAZAL ATEŞ