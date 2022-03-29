“Projelerimiz diğer ülkeler tarafından örnek alınıyor”

LİMAK Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En'ler projesi doğrultusunda Türkiye'de çok önemli icraatların hayata geçtiğini belirterek, " Yap-işlet-devret modeli veya devlet-özel sektör ortaklığı projeleri dünyada en iyi uygulayan ülkelerin başında gelmekteyiz. Projelerimiz diğer ülkeler tarafından örnek alınmaktadır. Aynı zamanda bu projeler Türkiye'nin görünen yüzü" dedi.

Özdemir şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de 'en'ler projesi var. Dünyanın en büyük havalimanı yapıldı, dünyanın hemen hemen en uzun otoyolları yapıldı. İstanbul-İzmir Otoyolu, Çatalca'dan Akyazı'ya içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dâhil olmak üzere yapıldı. Dünyanın en yüksek 3. barajı Yusufeli Barajı yapıldı. Dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü Çanakkale Köprüsü bitti. Dünyanın en büyük, en uzun, en geniş, en yüksek projeleri yapıldı. Bu projeler yalnız Türkiye'nin ihtiyaçları değil dünyada da Türkiye'nin yatırım açısından önemli projeleri olarak gözükmektedir. Yap-işlet-devret modeliyle yapılmış projelerdir." ■ BURAK ERDEM ÇELİK/ANKARA