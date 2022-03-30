Dezenflasyon süreci başlayacak

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi. Başkan Kavcıoğlu, atılan adımlarla dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, "Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri. Yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacak" dedi.

Merkez Bankası Genel Kurulu'nda konuşan Kavcıoğlu, yaşanan jeopolitik sorunların ihracat üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını ifade ederek, "Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı sınırlı oranda artarken istihdamdaki artış işsizliğin düşüşünde etkili olmuştur" diye konuştu.

Geçen yıl ekonomide görülen güçlü seyrin iş gücü piyasasına da olumlu yansıdığını, işsizliği düşürdüğünü kaydeden Kavcıoğlu, "Gıda emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici fiyatları ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede 2022 yılı ocak mart döneminde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedik" diye konuştu. ■ ANKARA