İstanbul’daki barış masası piyasaları rahatlattı

Rusya-Ukrayna savaşında tarafların dün müzakere için İstanbul'da bir araya gelmesi piyasaları rahatlattı. Müzakere sonrasında altında sert düşüş gerçekleşirken gramı 920 liradan 885 liraya kadar indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti.

Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı'na sunacağız." diye konuştu. Medinskiy, Rus Savunma Bakanlığının Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldığına da dikkat çekti. Gelişmelerin ardından dolar yüzde 1,56 düşüşle 14,58 liraya, euro yüzde 0,48 düşüşle 16,19 liraya ve sterlin ise yüzde 1,36 düşüşle 19,16 liraya geriledi.

BRENT PETROL 105 DOLARA İNDİ

Müzakerelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,81 oranında düşüş göstererek 105,94 dolara kadar geriledi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 3 değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 6'lık düşüş dikkat çekti. Borsa İstanbul'da hisseler değer kazanırken, Rus rublesi dünkü görüşmelerin ardından dolar karşısında yüzde 10 değer kazanarak 85,91'e oldu.