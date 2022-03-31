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Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü turizmde hedefleri büyüttü

1915 Çanakkale Köprüsü turizmde hedefleri büyüttü

31.3.2022

1915 Çanakkale Köprüsü turizmde hedefleri büyüttü

18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege'de turizm sezonuna yönelik beklentileri artırdı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşımda büyük avantaj sağladığını belirterek, "Körfezde konuklama artacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde açılacak Kazdağları'ndaki tünellerle bölgemiz ciddi anlamda Trakya'ya, Avrupa'ya, İstanbul'a ulaşım konusunda rahatlamış olacak. Biz bu anlamda dış pazarda Avrupa'da da Trans Balkan yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü ile birleşmiş olmasından çok mutluyuz." dedi. ■ SUAT SALGIN

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