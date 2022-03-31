‘2053 hedefiyle ülkede yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz’

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme kaydettiklerini belirterek, kanun kapsamında 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkede yeşil dönüşümü gerçekleştireceklerini ifade etti.

FRANSA'NIN başkenti Paris'teki OECD Konferans Merkezi'nde başlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı'nda (EPOC) konuşma yapan Bakan Kurum, "Devletler olarak hepimiz, Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 santigrat derece hedefi doğrultusunda küresel bir iş birliği içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması, geçim kaynaklarının, ekonomi ve doğal sistemlerin de iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için çalıştıklarını belirten Kurum, 2011'de hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini kaydetti.