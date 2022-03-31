Doğal taş ihracatında ilk 10 firmaya ödül

İSTANBUL Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından İzmir'de yapılan törende, İşlenmiş Doğal Taş ve Blok Doğal Taş kategorisinde ihracat sıralamasında ilk onda yer alan firmalar ödüllerini aldı. 2021 işlenmiş blok doğal taş ihracat 1'incisi Focus Madencilik, 2021 işlenmiş doğal taş ihracat 1'incisi Rüya İç ve Dış Ticaret şirketi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle açılışta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Cumhuriyete borcumuzu ödeyeceğiz. Cumhuriyeti kurarken canlarını feda edenlere borcumuzu önümüzdeki sene 300 milyar dolarlık ihracatla taçlandıracağız. Bu ülkeye hizmetin adı ihracattır, istihdamdır, üretimdir, yatırımdır" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR

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