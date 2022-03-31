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Haberler Ekonomi Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Kamu İhale Kurumu'ndan yapılan açıklamada 8 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceği duyuruldu

31.03.2022, 09:40

Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Kamu İhale Kurumu'nda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kamu İhale Kurumu tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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