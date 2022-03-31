Marble İzmir Fuarı 27. kez kapılarını açtı

İZMİR'DE 27'ncisi düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Marble İzmir'in hem Türkiye hem doğal taş sektörü için bir sahne olduğunu ifade ederek, "İzmir Fuarı; tüm sektörlerimizi dünya ile buluşturmak için emrinize amade ve hazırdır. Tüm çalışma arkadaşlarımız ile en iyisini yapmak için hazır olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Fuarda 40'a yakın ülkeden katılımcıyı, binden fazla firmayı buluşturduklarını ifade eden Soyer, "Türkiye doğal taş üretim konusunda dünyanın en büyük hacmine sahip. 2021 yılında 2 milyar doların üstünde ihracat raporu elde edildi" dedi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Fuar İzmir'in önemine dikkat çekerek, "Marble fuarı çok güzel bir hikaye. Tamamı yerli alıcılar ile başlayan ve günümüzde tamamı yabancı alıcılara ulaşan bir gurur tablosu" dedi. Marble Fuarı 2 Nisan tarihine kadar açık olacak.