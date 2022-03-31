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Ramazan için 224 milyonluk ödenek

31.3.2022

Ramazan için 224 milyonluk ödenek
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi. Kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Yanık, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardık. Hanelere sunulan sosyal yardımlar nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleşiyor. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının üçte birinden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" açıklamasını yaptı.
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