Seferihisar-Samos seferleri başlıyor

PANDEMİ nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Seferihisar-Samos seferleri 23 Nisan 2022'de yeniden başlıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, feribot seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Samos seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelmesi çok önemli. İyon Kentler Birliği projemizde yer alan kültür rotasına Samos da dahil" dedi. Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak seferler için aşı kartı zorunluluğu bulunuyor. Aşı kartı olmayan vatandaşların da seyahat için 72 saat önceden alınan negatif sonuçlu PCR testi göstermesi gerekiyor.

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