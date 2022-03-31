Tire Süt’ün yeni başkanı Öztürk göreve başladı

GEÇTİĞİMİZ günlerde yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda Tire Süt Kooperatifi Başkanı seçilen Osman Öztürk, görevine resmen başladı. Tire Süt Kooperatifi'nin 23 Mart'ta Arena Düğün Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda bin 579 oyun 946'sını alarak başkan seçilme başarısı gösteren Başkan Öztürk yeni dönemde atılımlar içinde olacaklarını söyledi.

BAŞKAN Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, noter huzurunda görev dağılımı yaparak yönetim imza sirkülerini imzaladı.

BÜYÜK GÜVEN SAĞLADI

İMZALARIN atılması ile birlikte yaklaşık 20 yıldır Tire Süt Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren Mahmut Eskiyörük dönemi de resmî olarak sona ermiş oldu. TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Öztürk, "Ben değil, biz olmaya geliyoruz diyerek bu yola çıkmıştık. Bu anlayış ile görevimizi sürdüreceğiz. Birlikte üretelim, birlikte çalışalım, birlikte kazanalım" dedi. Başkan Öztürk seçim öncesi ve sonrası verdiği mesajlarla bölgedeki süt üreticilerine büyük güven verdi. ■ NADİR UYSAL