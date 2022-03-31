Yağışlar Tireli çiftçiyi sevindirdi

TİRE ve çevresinde kış mevsimi yağmurlu geçti, yöre çiftçisinin yüzü güldü. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Verimli yağışlar, kuraklık tehlikesini de büyük oranda ortadan kaldırdı" dedi. İbişoğlu, "Yeterli yağışlar alınmayınca bölge çiftçisinin de tarlada düşen verim nedeniyle yüzü gülmüyordu. Neyse ki bu yıl tahminlerin üzerinde yağan yağmurlar hepimizi mutlu etti" dedi.

Yenişehir Göleti'nin tam dolu olduğunu ifade eden İbişoğlu, "Geçen yaz neredeyse gölette hiç su yoktu. Güme'ye kışın yağan kar gözeneklerin açılmasını sağladı. İnşallah baharda da güzel yağışlar alır ve bu yaz kuraklık çekmeyiz" ifadelerini kullandı. ■ NADİR UYSAL