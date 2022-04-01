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Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda tekrar zam olacak mı? Temmuzda ne kadar zaman gelecek?

Asgari ücret yeni zam haberleri ile ilgili araştırmalar arttı. Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili önemli açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 asgari ücretin artacağına dair açıklamalara yenileri ekleniyor. Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği asgari ücret zammı ile ilgili vatandaşlar merak içinde. Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman? sorularının cevabı merak ediliyor. Konuyla ilgili tüm açıklamalara ve yeni gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

01.04.2022, 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 09:11

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda tekrar zam olacak mı? Temmuzda ne kadar zaman gelecek?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri asgari ücret... Konuya ilişkin hükümetten de zaman zaman açıklamalar geliyor. Milyonlarca çalışan umutlanırken "Asgari ücret artacak mı, yeni zam gelecek mi?" sorusu sıklaşıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü gazetecilere asgari ücret ve memur maaş zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete ikinci zam hangi yolla gelir? Olası senaryolar neler? İşte detaylar...

NASIL ARTIŞ OLUR?

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Peki artış ile ilgili hangi senaryolar konuşuluyor? Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Ancak başka formüller de uygulanabilir.

KONUYLA İLGİLİ KİM NE DEDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

"ASGARİ ÜCRET, OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır."

ALTINCI AYDAN SONRA BİR HAZIRLIK OLABİLİR Mİ?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak, "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz." dedi

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