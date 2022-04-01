Bakan Kurum’dan “tehlikeli atık” iddialarına yalanlama

ADANA'DAKİ "tehlikeli atık" iddialarına yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin tarandığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini belirterek, "Bu tür iddialar daha önce de gündeme getirilmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak hiçbir parametre tespit edilmedi." dedi. Bakan Kurum, incelenen görüntülerin ise yeni olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle müsaade etmediğinin altını çizerek, Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili 7 ekibin sahada tarama yaptığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini bildirdi.

OECD Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC) için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bakan Kurum, "İngiltere'den getirilen tehlikeli atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı" yönünde önce sosyal medyada çıkan ardından basında yer bulan iddiaları yanıtlarken, "Çevre Kanunu gereği tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatı yasaktır. İthal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki süreci MoTAT ismi verilen mobil atık taşıma sistemi ile takip edilmektedir" dedi.