KALDER büyümeye devam ediyor

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin Denizli'de iki yıldır sürdürdüğü faaliyetler sonucunda kentte önce bir temsilcilik açılması, ardından da bir şubenin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, "KalDer olarak büyümeye, gelişmeye ve kentlerde yaygınlaşmaya devam ediyoruz. Şubat ayında 22 yıl aradan sonra Kayseri Temsilciliğimiz artık Kayseri Şubesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Denizli için de temsilcilik ve şubeleşme yolunda hızlı adımlar atılıyor" dedi.

KalDer'in özel sektörde ve kamuda toplam kalite yönetimi bilincinin geliştirilmesi amacı ile kurulduğunu ifade eden Kılıç, "Şu an Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Kayseri şubeleri, Trakya, Doğu Marmara, Batı Akdeniz ve Çukurova temsilcilikleriyle faaliyetler sürdürülmektedir" dedi.

YAŞAM KALİTESİ İÇİN

KalDer'in bireylerin yaşam kalitesini iyileştirme adına büyük çaba sarf ettiğine dikkat çeken Kılıç, "KalDer'liler olarak ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olarak bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Denizli'de 2 yıldır sürdürülebilirliği, toplam kalite yönetimini anlattıklarını vurgulayan Kılıç, "Bu noktada Denizli'de de neredeyse büyük firmaların tamamı bizim üyemiz oldu. Artık Denizli'de de bir temsilcilik açılması için çalışmalar hız kazandı, KalDer Genel Merkezi'nin onayından sonra Denizli temsilciliği kurulmuş olacak. Sonrasında da hedef ayrı bir şube kurmak" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ZIRVESI YAPACAGIZ

2 Nisan'da Ege Orman Vakfı eliyle Gençkal Korusu dikim törenini gerçekleştireceklerini belirten Kılıç, şunları söyledi: "22 Nisan'da Behiç Ak'ın konuk olacağı 23 Nisan Çocuk Şenliği Webinarımız var. En önemlisi de Sürdürülebilirlik Zirvesi'ni Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ ile birlikte organize edeceğiz."

ERHAN GÜLENÇ