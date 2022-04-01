  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Vatandaşlar sahte teknik servislerden korunacak

Vatandaşlar sahte teknik servislerden korunacak

1.4.2022

Vatandaşlar sahte teknik servislerden korunacak

TBMM'DE kabul edilen kanunla, tüketicilerin sahte servislerle ilgili mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için tüm yetkili servis istasyonlarının Ticaret Bakanlığı sistemine kaydedilmesi ve yetkili olmayanların tanıtımlarında "özel servis" ifadesini kullanması zorunluluğu getirildi. Böylece tüketicilerin sahte servisler ile ilgili mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

TBMM'de kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, satış sonrası hizmetlere ilişkin tüketicilere yeni haklar tanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere, üretici ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini talep etme hakkı da tanındı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler, hangi marka olursa olsun Ticaret Bakanlığının 'www. servis.gov.tr' adresindeki Servis Bilgi Sistemi'ne girerek, bulundukları yere en yakın yetkili servisini öğrenebilir" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA