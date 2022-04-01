Vatandaşlar sahte teknik servislerden korunacak

TBMM'DE kabul edilen kanunla, tüketicilerin sahte servislerle ilgili mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için tüm yetkili servis istasyonlarının Ticaret Bakanlığı sistemine kaydedilmesi ve yetkili olmayanların tanıtımlarında "özel servis" ifadesini kullanması zorunluluğu getirildi. Böylece tüketicilerin sahte servisler ile ilgili mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

TBMM'de kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, satış sonrası hizmetlere ilişkin tüketicilere yeni haklar tanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere, üretici ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini talep etme hakkı da tanındı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler, hangi marka olursa olsun Ticaret Bakanlığının 'www. servis.gov.tr' adresindeki Servis Bilgi Sistemi'ne girerek, bulundukları yere en yakın yetkili servisini öğrenebilir" dedi.