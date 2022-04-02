İEÜ Medical Park’a ‘En İyi İşveren’ ödülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünü aldı. Ege Bölgesi'nin en büyük özel üniversite hastanesi İEÜ Medical Park, uluslararası bir kuruluş olan Great Place to Work'ün yürüttüğü araştırma sonucunda Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer aldı. Kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden biri olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, İEÜ Medical Park Hastanesi bu ödülü alan Türkiye'deki tek özel hastane oldu.

8 AYRI KATEGORİDE

İzmir'e böylesine önemli bir ödülü kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Ocak ayında yapılan analizler sonucunda Great Place to Work (Harika İş Yeri) sertifikasını almaya hak kazanmıştık. Şimdi ise 8 kategoride 147 şirketin olduğu Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yerimizi aldık. Bu ödülü almamızda en büyük emek birlikte yol aldığımız çalışma arkadaşlarımıza ait. Çalışan odaklı uyguladığımız insan kaynakları politikaları ile motivasyonumuzu hep en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Kubba, aldıkları ödülün kurumsal önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Zor zamanlar geçirdiğimiz pandemi sürecinde dahi gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Böylesine zor bir dönemde böylesine zor bir mesleği icra etmek çok önemli bir başarı. Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer almak işte bu motisvasyon kaynağının bir sonucu. Bu yüzden çalışanlarımızın değerlendirmeleri üzerine aldığımız bu ödül bizim için çok kıymetli."