Tarımın finansmanını milli mesele olarak görüyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın bugün ve yarınlar için stratejik önemde, savunma sanayi kadar milli bir mesele olduğunu belirterek, "Ziraat Bankası olarak tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde milli mesele olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz." dedi.

Çakar, "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"da yaptığı konuşmada, "İklim değişikliği nedeniyle toprak ve su rejimleri değişime uğrarken, tarımsal üretim azalmakta ve gıda güvenliği için bir tehdit oluşmaktadır. Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak tarımın bugünümüz ve yarınlarımız için stratejik önemde savunma sanayi kadar milli bir mesele olduğunu ifade etmek zorundayım. Ziraat Bankası olarak tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde bir milli mesele olarak görüyoruz" diye konuştu.