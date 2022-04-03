“Kadın istihdamı ve geri dönüşüme destek verin”

Geri dönüşüm ve kadın istihdamına katkı vermek isteyenlerin buluşma noktası olmayı hedefleyen e-ticaret ve online bağış uygulaması FEEN projesini hayata geçiren İzmirli sigortacı Sükan Türkyılmaz, uygulamanın yerel yönetimlerce desteklenmesini istediklerini söyledi. Türkyılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; İstanbul, Ankara ve yurt genelindeki 1380 belediyeye ulaşarak bu hareketin bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

KAYNAĞINDA GERİ DÖNÜŞÜM

Türkyılmaz, "Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak raporlamalıdır. Dünyanın, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için bu sadece bir görev değil, bir yaşam biçimi olmalıdır. Kaynağında geri dönüşüm için uygulamamızla üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bunun sağlıklı çalışabilmesi için yerel yönetimlerin de uygulama içinde yer alması kendileri için küçük ama dünya için büyük bir adım olacaktır" dedi.

TEK TIK İLE ERİŞİM İMKANI

FEEN uygulamasının, kadın iş gücü ve istihdamına da katkı yaptığını söyleyen Türkyılmaz, "Mobil uygulama üzerinde kullanıcılar 3 farklı hizmete tek tık ile erişim sağlayabiliyor. Bağış, uygulamanın sosyal sorumluluk kısmı. Kadınlar emeklerini paraya çevirebilmek için ev hanımı, terzi, modacı, stilist, fasoncu (üretici) olarak tek çatı altında hizmetlerini yayınlayabiliyor. İkinci el ya da sıfır ürünler paraya döndürülerek kadınlarımıza gelir kapısı olurken, 'Takas yap ve kirala' seçeneği, sürdürülebilir dünyaya da katkı sağlıyor" diye konuştu.

UYGULAMA CEP TELEFONLARINA ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRİLİYOR

FEEN uygulaması, ücretsiz olarak Android, IOS ve App Gallery'den indirilebiliyor. Sükan Türkyılmaz, "Uygulama ile evde kullanmadığınız ürünleri bağışlayabilir, geri dönüşüme yollayabilir veya takas ederek doğaya sahip çıkabilirsiniz. Gıdadan giysiye, mobilyadan ev eşyalarına ve geri dönüşüme gidebilecek atık maddelere kadar her şeyi bu program sayesinde ilgili yerlere ulaştırmanız mümkün" dedi. 'Bağışla' seçeneğine tıkladığınızda bulunduğunuz yere en yakın belediye, geri/ileri dönüşüm firmaları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bağış toplama noktaları ekrandaki harita üzerinde işaretleniyor. İsterseniz kendiniz teslim edebilir, isterseniz ücretsiz 'gel al' seçeneğiyle ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

TOLGA TEKİN