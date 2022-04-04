‘İzmir’in yeni sanayi sitelerine ihtiyacı var

Türkiye'nin en büyük ikinci esnaf örgütlenmesi olan Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu'nun Başkanı Necdet Heppekcan, 'Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Gündemdeki sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Heppekcan, "Türkiye büyüyor gelişiyor ve korkunç derecede yeni sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Tüm Türkiye genelinde Hazine arazilerinin mutlaka odalara, odaların kurduğu kooperatiflere tahsis edilmesi lazım. Bunların imara açılması lazım ve buraya yapılan sanayi sitelerinin Bakanlık tarafından desteklenmesi lazım. İzmir'de oto sanatkarları, demir işleri, marangozlar, mermerciler ve dökümcüler başta olmak üzere birçok sektörde sanayi sitesi ihtiyacımız ön plana çıkmaktadır. 1980-90'lı yıllarda kurulan sanayi siteleri şehrin içinde kaldı. Daha büyük metrajlarla, daha modern şartlarda imalat ile ve bakım ve onarımlarımızı yapmak istiyoruz. Nasıl OSB'lere arsa tahsisleri yapılıyorsa aynı şekilde küçük sanayi sitelerine de bu tahsislerin mutlaka yapılması gerek" dedi.



BİZİM İÇİN AVANTAJ OLDU

- Ukrayna'daki savaş federasyondaki esnafı ne yönde etkiledi?

Rusya Ukrayna savaşı enerji açısından Avrupa Birliğini etkiliyor. Otomobil fabrikaları gerek çip gerek enerji krizinden dolayı yeterli üretim yapamıyor. Artan maliyetler ve dolar kurunun yükselmesiyle Türkiye'ye gelen araçların fiyatlarında anormal bir artış oldu. Böyle olunca ikinci eldeki araçların bakım ve onarımı ön plana çıktı. Bu bizim sektöre bir yerde avantaj sağladı.



350 BİN TL'YE ÇIKMALI

- Bu dönemde bir talebiniz var mı?

Bankaların yıllık yüzde 25-30 faizle esnaf ve sanatkarla verdiği krediyi esnaf kefalet kooperatifleri vasıtasıyla yıllık yüzde 9,5 faizle vermesi üyelerimiz için yararlı. Esnaf ve sanatkarlarımızın 275 bin TL'lik kredileri 5 yıl vadeyle geri ödemeleri önemli bir rahatlama sağladı. Hükümetimize esnafı desteklediği için minnettarız. Kredi limitlerinin 350 bin TL'lere çıkarılması piyasayı harekete geçirecektir. Çünkü esnaf kullandığı bu krediyi yine piyasaya sunmakta ve böylece bir döngü yaratmaktadır. Böylece devletimiz vergi kazanırken, biz de üretimi artırıp istihdama destek oluyoruz. Türkiye büyüyor gelişiyor ve korkunç derecede sanayi sitesi alanlarına ihtiyacımız var. Türkiye'de Hazine arazilerinin mutlaka odalara, odaların kurduğu kooperatiflere tahsis edilmesi lazım. İzmir'de en büyük sıkıntımız sanayi sitelerinin azlığıdır. OSB'lere olduğu gibi küçük sanayi sitelerine de arazi tahsislerinin yapılmasını bekliyoruz.

- Tahmini olarak İzmir'de kaç tane sanayi sitesine ihtiyaç var?

Oto sanatkarlarına, mobilyacılara, dökümcülere, demir doğrama işi yapanlara sanayi siteleri lazım. En acil sektörler bunlar. Bu sektörlere İzmir'in çeşitli yerlerinde Hazine arazileri verilmeli. Esnafımız Bakanlık kredileriyle güçlendirilmeli. Hazine arazileri ücretli olarak kooperatiflere tahsis edilmeli.

NİTELİKLİ ELEMAN SIKINTISI SÜRÜYOR

Yetişmiş eleman konusundaki sıkıntının aşılması için neler yapılmalı?

Eleman problemi gerçekten had safhada. İhracatımız son 1 yılda rekorlar kırıyor. Her ne kadar fabrikasyon gibi gözükse de ihracatımız küçük sanayi sitelerinin desteklenmesiyle yükseliyor. Çünkü büyük fabrikalar yan sanayi işlerini sanayi sitelerimizdeki küçük atölyelerde gerçekleştiriyorlar. Burada yetişmiş eleman sayısı çok az.



Devletin 4+4+4 sisteminden vazgeçip 4+4 açık lise ve meslek okullarını hayata geçirmesi istihdam için önemli. Mesleki yeterlilik sınavlarına girecek kursiyerlere yönelik devlet desteği ve teşvikine mutlaka devam edilmeli.

MERT ALPDÜNDAR